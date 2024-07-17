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«Бавария» представила выездную форму на сезон-2024/2025

«Бавария» представила выездную форму на сезон-2024/2025
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Футбольный клуб «Бавария» на своём официальном сайте представил новую выездную форму от немецкого спортивного бренда adidas, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 33 чемпионских титула и 20 Кубков Германии, 6 побед в Лиге чемпионов. В конце 2013-го команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира по футболу.

Сезон-2023/2024 «Бавария» под руководством Томаса Тухеля завершила без трофеев. Так, в Бундеслиге мюнхенцы стали только третьими. Летом команду возглавил бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани, ранее трудившийся в английском «Бёрнли».

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