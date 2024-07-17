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Максим Деменко: «Краснодару» будет нелегко играть с «Ахматом» в Грозном

Максим Деменко: «Краснодару» будет нелегко играть с «Ахматом» в Грозном
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Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, уверен, что у «Краснодара» в игре с «Ахматом» будет другой состав после Суперкубка России. Приехали Кордоба, Кастаньо и Оласа. Однозначно чемпионат — это немножко другое, поэтому «Краснодар» совсем по-другому отнесётся к игре. Но «Зенит» был совсем иным соперником, чем «Ахмат», однако в Грозном всегда не очень легко играть. Тем более это будет первый матч РПЛ, поэтому будет очень эмоционально. Но мне кажется, что «Краснодар» в этом матче должен победить», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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