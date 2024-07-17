«Я реализую свою детскую мечту». Мбаппе — о презентации в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о презентации в качестве игрока испанского клуба. Мероприятие прошло вчера, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Мадридисты, это был незабываемый день для меня и моей семьи. Я реализую свою детскую мечту. Море эмоций!

Спасибо за отношение и любовь на протяжении многих лет. Очень рад и горд быть частью большой семьи «Реала». Хочу начать играть за лучший клуб в мире. Вперёд, Мадрид!» — написал Мбаппе в социальной сети Х (ранее Twitter).

Предыдущим клубом Килиана Мбаппе был французский «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл за «Пари Сен-Жермен» 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.