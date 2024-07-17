Вендел хочет перейти в «Галатасарай» и ждёт соглашения с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел хочет перейти в «Галатасарай» и ждёт, когда турецкий клуб заключит соглашение с сине-бело-голубыми. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Галатасарай» начал официальный переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу Вендела. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.