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Деменко: «Акрон» — непредсказуемая команда, клуб может совершить сенсацию в игре с «Локо»

Деменко: «Акрон» — непредсказуемая команда, клуб может совершить сенсацию в игре с «Локо»
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Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Акрон». Встреча состоится в субботу, 20 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Локомотив» — «Акрон» всё возможно, тольяттинцы уже в первом матче могут совершить сенсацию. Понятное дело, что «Акрону» после Первой лиги в РПЛ будет сложнее, но это непредсказуемая команда. Она уже доказывала в Кубке России и обыгрывала команды из РПЛ. В игре с «Локомотивом» игроков тольяттинцев будут захлёстывать эмоции, отсюда пойдёт самоотдача.

Понятно, что «Локомотив» — опытная команда, но нельзя сказать, что она превосходит в данный момент другие клубы. Поэтому в таком матче может быть всё что угодно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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