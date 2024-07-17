Деменко: «Акрон» — непредсказуемая команда, клуб может совершить сенсацию в игре с «Локо»

Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Акрон». Встреча состоится в субботу, 20 июля.

«В матче «Локомотив» — «Акрон» всё возможно, тольяттинцы уже в первом матче могут совершить сенсацию. Понятное дело, что «Акрону» после Первой лиги в РПЛ будет сложнее, но это непредсказуемая команда. Она уже доказывала в Кубке России и обыгрывала команды из РПЛ. В игре с «Локомотивом» игроков тольяттинцев будут захлёстывать эмоции, отсюда пойдёт самоотдача.

Понятно, что «Локомотив» — опытная команда, но нельзя сказать, что она превосходит в данный момент другие клубы. Поэтому в таком матче может быть всё что угодно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.