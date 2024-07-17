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37-летний Ян Вертонген продлил контракт с «Андерлехтом»

37-летний Ян Вертонген продлил контракт с «Андерлехтом»
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Бельгийский защитник Ян Вертонген продлил контракт с «Андерлехтом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на один сезон.

«В возрасте 37 лет Ян ушёл из международного футбола после последнего Евро, проведя 157 матчей за «красных дьяволов». Его контракт с «Андерлехтом» также истёк 30 июня. В то же время и клуб, и игрок чувствовали, что ещё слишком рано завершать карьеру гордого рекордсмена по количеству матчей за сборную», — написано в заявлении клуба.

«Я явно ещё не был готов попрощаться с «Андерлехтом». Лично я чувствую себя здесь совершенно комфортно. И также чувствую признательность со стороны болельщиков и людей внутри клуба. С нетерпением жду возможности разделить раздевалку с этой группой игроков ещё на один сезон и использовать свой опыт, чтобы продолжать помогать клубу», — сказал Вертонген.

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