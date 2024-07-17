«Эвертон» представил новую игровую форму на сезон-2024/2025

Английский «Эвертон» на официальном сайте презентовал комплект новой домашней формы для сезона-2024/2025.

Фото: ФК «Эвертон»

«Поскольку клуб проведёт свой последний сезон на стадионе «Гудисон Парк», на основной части футболки присутствует абстрактное изображение первого официального герба «Эвертона» 1920 года с деконструированными буквами EFC на принте. Простые синие рукава имеют инновационную конструкцию, обеспечивающую более удобную и поддерживающую посадку.

Футболку дополняют блестящие белые шорты с плоским поясом и синей отделкой. Ярко-белые гетры дополнены сине-белыми обручами, логотипом EFC на голени и товарным знаком Castore Wings на икре», — написано в заявлении клуба.

«Эвертон» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на 15-м месте.