Тарханов: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов», но самарцы будут сражаться

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» должен обыграть «Крылья Советов». Но самарская команда просто так не отдаст игру, тем более при своей поддержке. «Крылья Советов» будут сражаться и играть на победу.

Я думаю, в этом сезоне «Зенит» будет явным претендентом на чемпионство в РПЛ. Но будут составлять конкуренцию «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. «Крылья Советов» заняли девятое место.