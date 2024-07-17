БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов», но самарцы будут сражаться

Тарханов: «Зенит» должен обыграть «Крылья Советов», но самарцы будут сражаться
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» должен обыграть «Крылья Советов». Но самарская команда просто так не отдаст игру, тем более при своей поддержке. «Крылья Советов» будут сражаться и играть на победу.

Я думаю, в этом сезоне «Зенит» будет явным претендентом на чемпионство в РПЛ. Но будут составлять конкуренцию «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. «Крылья Советов» заняли девятое место.

Материалы по теме
Новый сезон РПЛ: седьмое золото «Зенита» и вылет «Акрона» с «Динамо»
Новый сезон РПЛ: седьмое золото «Зенита» и вылет «Акрона» с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android