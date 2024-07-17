Митрофанов: возможно, будем проводить матчи Кубка России параллельно с играми ЛЧ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что со следующего сезона в России будут показывать матчи Кубка страны и Лиги чемпионов в одно и то же время.

«Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов. Теперь, даже несмотря на определённое регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов», — приводят слова Митрофанова «Известия».

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.