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В «Динамо» рассказали, когда ждут возвращения Карраскаля и Маричала после Кубка Америки

В «Динамо» рассказали, когда ждут возвращения Карраскаля и Маричала после Кубка Америки
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Стала известна предварительная дата возвращения игроков Хорхе Карраскаля и Николаса Маричала в расположение московского «Динамо» после Кубка Америки 2024 года.

«28 июля — предварительная дата возвращения в команду Хорхе Карраскаля и Николаса Маричала. Игрокам предоставлен двухнедельный отпуск после Кубка Америки», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Хорхе Карраскаль на Кубке Америки выступал за сборную Колумбии, которая добралась до финала турнира. В решающем матче колумбийцы уступили сборной Аргентины со счётом 0:1. Николас Маричал в составе сборной Уругвая стал бронзовым призёром Кубка Америки. Уругвайцы в матче за третье место обыграли Канаду (2:2, 4:3 пен.).

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