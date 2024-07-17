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ФИФА начала расследование расистских кричалок игроков сборной Аргентины

ФИФА начала расследование расистских кричалок игроков сборной Аргентины
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ФИФА начала расследование по поводу видео, на котором футболисты сборной Аргентины скандировали расистские кричалки после победы в Кубке Америки 2024 года. Об этом сообщил RMC Sport.

«ФИФА ознакомилась с видео, циркулирующим в социальных сетях, и инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», — приводится текст заявления.

В распространившемся отрывке из прямого эфира в социальных сетях аргентинцы поют: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) заявила, что её президент Филипп Диалло недоволен поведением футболистов сборной Аргентины и что FFF подаст соответствующую жалобу в ФИФА.

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