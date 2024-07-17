«Крылья Советов» усилятся защитником сборной Чили Гальдамесом — En Cancha

Крайний защитник сборной Чили и аргентинского клуба «Годой Крус» Томас Гальдамес продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Об этом сообщает En Cancha.

По данным источника, самарский клуб выплатит отступные в контракте Гальдамеса с «Годой Крус». Футболист должен подписать с «Крыльями Советов» трёхлетний контракт.

Томасу Гальдамесу 25 лет. Он пополнил состав аргентинского «Годой Крус» в начале прошлого года. За этот промежуток футболист провёл в составе команды 50 матчей, в которых забил два гола и оформил пять результативных передач. Контракт игрока с «Годой Крус» рассчитан до конца 2024 года. По данным, предоставленным немецким интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость Гальдамеса оценивается в € 2,5 млн.

Футболист также находился в заявке сборной Чили на Кубке Америки — 2024. Он вышел на замену в матче группового этапа турнира с Канадой (0:0).