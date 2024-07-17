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Защитник сборной Сербии Миленкович стал игроком «Ноттингем Форест» — Романо

Защитник сборной Сербии Миленкович стал игроком «Ноттингем Форест» — Романо
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Защитник сборной Сербии Никола Миленкович перешёл в английский «Ноттингем Форест» из итальянской «Фиорентины». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубы завершили сделку на € 14,3 млн. Футболист уже завершил медобследование и перешёл в английский клуб.

26-летний Никола Миленкович выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 защитник провёл за «Фиорентину» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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