Деменко: «Спартак» в игре с «Оренбургом» должен показать, будет ли бороться за чемпионство

Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля.

«Наблюдал и смотрел за «Спартаком» на летних сборах, но нельзя сказать, что в команде что-то поменялось. Клуб тратит на трансферы достаточно большие деньги, не меньше, чем «Зенит», однако селекционная служба не может нащупать хороших футболистов. Будем надеяться, что что-то поменяется. Станкович был выдающимся футболистом, а сейчас стал тренером. Поэтому в таком матче «Спартак» должен показать, является ли он претендентом на чемпионство.

«Оренбург» — это не та команда, которую мы видели два года назад при Личке. Понятное дело, что у всех футболистов будут эмоции от предстоящих матчей, потому что все соскучились. Но первые матчи всегда очень непредсказуемые, потому что непонятно физическое состояние футболистов», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.