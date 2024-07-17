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Деменко: «Спартак» в игре с «Оренбургом» должен показать, будет ли бороться за чемпионство

Деменко: «Спартак» в игре с «Оренбургом» должен показать, будет ли бороться за чемпионство
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Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наблюдал и смотрел за «Спартаком» на летних сборах, но нельзя сказать, что в команде что-то поменялось. Клуб тратит на трансферы достаточно большие деньги, не меньше, чем «Зенит», однако селекционная служба не может нащупать хороших футболистов. Будем надеяться, что что-то поменяется. Станкович был выдающимся футболистом, а сейчас стал тренером. Поэтому в таком матче «Спартак» должен показать, является ли он претендентом на чемпионство.

«Оренбург» — это не та команда, которую мы видели два года назад при Личке. Понятное дело, что у всех футболистов будут эмоции от предстоящих матчей, потому что все соскучились. Но первые матчи всегда очень непредсказуемые, потому что непонятно физическое состояние футболистов», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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