В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном возвращении Исмаэла в клуб

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал информацию о возможном подписании клубом бразильского полузащитника Исмаэла.

«Решение по Исмаэлу примет главный тренер в ближайшие один или два дня. У нас завтра заканчивается учебно-тренировочный подготовительный сбор, по итогам которого главный тренер «Ахмата» примет решение», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее о решении грозненцев подписать проходящего просмотр в клубе Исмаэла сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Бразильский хавбек уже играл в составе «Ахмата» в период с 2017 по 2021 год. За четыре года он отыграл в команде 114 матчей, забив семь голов и оформив 17 результативных передач.