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Алдонин: возвращение РПЛ — праздник для нашего футбола, хочу, чтобы ЦСКА обыграл «Ростов»

Алдонин: возвращение РПЛ — праздник для нашего футбола, хочу, чтобы ЦСКА обыграл «Ростов»
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Бывший российский футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между ЦСКА и «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, возвращение РПЛ — это праздник для всего российского футбола. Хотелось бы, чтобы ЦСКА как можно удачнее начал сезон и победил в матче с «Ростовом». Пока ожидание — это интерес к состоянию армейской команды и кто выйдет в стартовом составе», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги нового сезона между «Ростовом» и ЦСКА состоится в эту субботу, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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