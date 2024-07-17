Алдонин: возвращение РПЛ — праздник для нашего футбола, хочу, чтобы ЦСКА обыграл «Ростов»

Бывший российский футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между ЦСКА и «Ростовом».

«Конечно, возвращение РПЛ — это праздник для всего российского футбола. Хотелось бы, чтобы ЦСКА как можно удачнее начал сезон и победил в матче с «Ростовом». Пока ожидание — это интерес к состоянию армейской команды и кто выйдет в стартовом составе», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги нового сезона между «Ростовом» и ЦСКА состоится в эту субботу, 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.