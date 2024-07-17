В агентстве Алипа сообщили, что футболист продлит контракт с «Зенитом»

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы центрального защитника «Зенита» Нуралы Алипа, сообщили, что с санкт-петербургским клубом достигнута предварительная договорённость о пролонгации контракта футболиста.

«Предварительная договорённость по новому соглашению Алипа с «Зенитом» есть. Ждём ответа и официальное заявление пресс-службы клуба», — приводит слова представителя агентства Player Career Management Sport24.

Напомним, 24-летний Алип перешёл в «Зенит» из «Кайрата» в 2023 году. В минувшем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.