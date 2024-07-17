Экс-игрок «Зенита» Гасилин: ЦСКА будет бороться за место в топ-3 в новом сезоне

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что ЦСКА поборется за третье место в Российской Премьер‑Лиге в предстоящем сезоне.

«Думаю, что ЦСКА будет бороться за тройку. Мне кажется, что это будет третье, четвёртое, пятое место. Команды хорошо укомплектованы, в какой форме Круговой, мы не не можем сказать — он полгода провёл в «Зените‑2». ЦСКА провёл хорошие трансферы, но для усиления скамейки и ротации состава. Как будет выглядеть ЦСКА — сейчас сказать тяжело», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в летнее межсезонье ЦСКА объявил, что команду возглавил Марко Николич. Срок контракта с сербским тренером рассчитан на два сезона. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ армейцы начнут выездным матчем с «Ростовом» в 1-м туре. Игра состоится 20 июля и начнётся в 20:00 мск.