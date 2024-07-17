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«Ахмат» согласовал трансфер бразильского форварда Кардозо — источник

«Ахмат» согласовал трансфер бразильского форварда Кардозо — источник
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Нападающий португальского клуба «Каза Пия» Вандерсон Фелиппе Кардозо станет игроком «Ахмата». Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сообщению источника, стороны согласовали условия трансфера. С Кардозо будет подписан четырёхлетний контракт. Бразилец должен прибыть в расположение «Ахмата», однако задерживается по семейным обстоятельствам, связанным с рождением ребёнка.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» получил от руководства «Каза Пия» отказ на предложение о покупке Кардозо за € 3 млн. В португальской команде были готовы расстаться со своим игроком только за сумму, превышающую € 3,5 млн.

25-летний Вандерсон Фелиппе Кардозо перешёл в «Каза Пия» из бразильского «Сантоса» на правах свободного агента в январе 2023 года. На счету форварда в предыдущем сезоне португальского чемпионата шесть голов в 29 матчах. Также он забил два мяча в четырёх встречах Кубка португальской лиги. Контракт Кардозо с «Каза Пия» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 800 тыс.

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