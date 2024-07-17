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Алдонин: хочется, чтобы клубы РПЛ составили конкуренцию «Зениту» не на словах, а на деле

Алдонин: хочется, чтобы клубы РПЛ составили конкуренцию «Зениту» не на словах, а на деле
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Российский тренер Евгений Алдонин поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

«Самое главное ожидание в этом сезоне — это не вопрос «Зенита», а вопрос, что очень хочется, чтобы группа команд составила конкуренцию питерцам не на словах, а на деле и благодаря качественной игре. Но это сделать очень сложно, ведь мы видели матч за Суперкубок России. Хоть это был выставочный матч, но расклад сил был в пользу «Зенита», который показал свою силу. Один матч — это не показатель, но уровень футболистов вызывает уважение с точки зрения игры и качества футбола. Но я думаю, что за тройку будут бороться «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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