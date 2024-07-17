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«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению 18-летнего защитника «Лилля» Йоро

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению 18-летнего защитника «Лилля» Йоро
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Футболист «Лилля» Лени Йоро готов пройти медобследование для «Манчестер Юнайтед» и согласовать с «красными дьяволами» условия личного контракта. Защитник близок к переходу в манкунианский клуб. Об этом сообщает журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн.

Напомним, ранее появилась информация, что мадридский «Реал» согласовал контракт с Йоро, но не сумел договориться с «Лиллем» по сумме трансфера. «Манчестер Юнайтед» же предложил французам € 62 млн за молодого игрока, что полностью устроило клуб.

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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