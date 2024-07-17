В «Динамо» Махачкала рассказали о планах в летнее трансферное окно

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Планируем усиления — мы будем работать до конца трансферного окна, поэтому каждый день может быть что-то новое. Любой клуб хочет усиление на все позиции — это касается не только «Динамо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее новичками махачкалинского «Динамо» стали три футболиста: защитники Валентин Пальцев, Илья Кирш и Никита Котин, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.