БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Махачкала рассказали о планах в летнее трансферное окно

В «Динамо» Махачкала рассказали о планах в летнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Планируем усиления — мы будем работать до конца трансферного окна, поэтому каждый день может быть что-то новое. Любой клуб хочет усиление на все позиции — это касается не только «Динамо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее новичками махачкалинского «Динамо» стали три футболиста: защитники Валентин Пальцев, Илья Кирш и Никита Котин, а также взятый в аренду у «Сочи» полузащитник Викторьен Ангбан.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в РПЛ. Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В матче 1-го тура команда встретится с «Химками». Встреча состоится 21 июля в Химках на «Арене Химки», начало – в 20:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android