В «Оренбурге» рассказали, на какую позицию планируется усиление

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможных трансферах клуба в летнее окно.

«Может быть, мы сделаем ещё один или два трансфера — тут по ситуации. Усиление планируется на позицию крайнего защитника», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Оренбург» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

В первом матче нового сезона чемпионата России «Оренбург» встретится с московским «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры — в 17:30 мск.