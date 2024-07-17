Аршавин: трудно увидеть Дзюбу и Джикию в командах первой пятёрки

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии.

«Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятёрки. В командах статусом ниже они могут играть. Но всё зависит от самих футболистов, от того, готовы ли они играть за меньшие деньги. На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он ещё способен забивать, почему нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

35-летний Дзюба этим летом покинул «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

30-летний Джикия летом ушёл из «Спартака» после того, как клуб решил не продлевать с ним контракт. Футболист провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды Джикия выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.