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Петржела: на РПЛ в Чехии табу, но «Зенит» выиграет чемпионство в год 100-летия клуба

Петржела: на РПЛ в Чехии табу, но «Зенит» выиграет чемпионство в год 100-летия клуба
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Зенит» не обязан выигрывать РПЛ в год 100-летия клуба, но он победит. «Зенит» просто самый лучший. Я мало что знаю о других командах, потому что на РПЛ в Чехии табу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Чемпионат России по футболу сезона-2024/2025 начнётся 20 июля матчем 1-го тура между московским «Локомотивом» и «Акроном» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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