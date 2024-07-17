Агент Самуэля Жиго допустил возвращение игрока в РПЛ

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, рассказал о карьерных целях французского футболиста.

«Для Самуэля прежде всего важна зарплата марсельского клуба. Из России со мной никто не связался, но мы не закрываем дверь в Россию. У Самуэля приятные воспоминания о московском «Спартаке», — приводит слова Беншенафи «Матч ТВ».

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.