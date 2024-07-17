БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов: сам УЕФА говорит о падении интереса к Лиге чемпионов в России

Генсек РФС Митрофанов: сам УЕФА говорит о падении интереса к Лиге чемпионов в России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Лига чемпионов утрачивает зрительный интерес в России.

«Сам УЕФА открыто говорит о падении интереса по России. И прямо пишет, что это связано с неучастием российских клубов. Такое же падение интереса есть по Голландии — притом что мало голландских клубов участвует в Лиге чемпионов — и по Бразилии, что связывают с уменьшающимся количеством звёздных бразильских игроков, выступающих в Лиге чемпионов», — приводят слова Митрофанова «Известия».

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Материалы по теме
Митрофанов: возможно, будем проводить матчи Кубка России параллельно с играми ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android