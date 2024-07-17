Гранат: главный трансфер ЦСКА — смена тренера, интересно понаблюдать за армейцами

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало игры — в 20:00 мск.

«Матч между «Ростовом» и ЦСКА — это громкая афиша. ЦСКА будет играть под руководством нового тренера Николича, а у «Ростова» должны обстоять лучше дела, чем в прошлом сезоне, потому что команда сыгранна и молодые футболисты стали более опытными.

Плюс команды подписали много игроков, но самый главный трансфер ЦСКА — смена тренера. Мы знаем по работе в «Локомотиве», что команды Николича играют в атакующий футбол. Поэтому будет интересно понаблюдать за ЦСКА», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.