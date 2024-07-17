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Гранат: главный трансфер ЦСКА — смена тренера, интересно понаблюдать за армейцами

Гранат: главный трансфер ЦСКА — смена тренера, интересно понаблюдать за армейцами
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Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 20 июля. Начало игры — в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч между «Ростовом» и ЦСКА — это громкая афиша. ЦСКА будет играть под руководством нового тренера Николича, а у «Ростова» должны обстоять лучше дела, чем в прошлом сезоне, потому что команда сыгранна и молодые футболисты стали более опытными.

Плюс команды подписали много игроков, но самый главный трансфер ЦСКА — смена тренера. Мы знаем по работе в «Локомотиве», что команды Николича играют в атакующий футбол. Поэтому будет интересно понаблюдать за ЦСКА», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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