«Сильной команде проиграть не зазорно». Красножан — о матчах женской сборной России с КНДР

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о матчах национальной команды с КНДР. Сборная России провела две товарищеских игры с КНДР 12 и 15 июля. В первой встрече россиянки уступили со счётом 0:3, а во второй сыграли вничью — 0:0.

«То, что говорил девушкам в раздевалке, говорить не буду. Там были такие вопросы, что сильной команде проиграть не зазорно. Просто не надо увеличивать шансы соперника на победу. А мы в первом матче их увеличили за счёт неорганизованной игры. Мы понимали, что сильное оружие сборной КНДР – быстрые атаки. И мы создали им очень много возможностей для них. Местами и игра в атаке в первой встрече у нас просматривалась та, которой не было раньше», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.