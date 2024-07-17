Лени Йоро сегодня пройдёт медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед» — L'Equipe

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро сегодня, 17 июля, прибудет в Англию и пройдёт медобследование для перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил L'Equipe.

По информации источника, клубы достигли соглашения о переходе футболиста за € 63 млн без учёта бонусов. Лени Йоро подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на пять лет.

Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» согласовал контракт с Йоро, но не сумел договориться с «Лиллем» по сумме трансфера.

В прошедшем сезоне 18-летний Лени Йоро принял участие в 42 матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.