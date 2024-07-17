Глушаков — о своём состоянии: скоро буду в общей группе «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему в начале этой недели он занимался по индивидуальной программе, а не в общей группе игроков подмосковной команды.

— Почему вы тренировались в понедельник по индивидуальной программе?

— Ну только у мёртвых, наверное, ничего не болит. Попали по икре, был небольшой ушиб. Думаю, скоро уже буду в общей группе. В понедельник была проверочная тренировка после выходного, надо было проверить мышцы, так что всё в порядке, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, 37-летний Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.