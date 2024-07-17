БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: в «Спартаке» происходит перипетия с Соболевым, разрушающая команду изнутри

Гранат: в «Спартаке» происходит перипетия с Соболевым, разрушающая команду изнутри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об информации о возможном переходе нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы ведут переговоры по трансферу футболиста.

«В «Спартаке» происходит какая-то перипетия с Соболевым, поэтому мне кажется, что в клубе будет не всё так гладко. Это нестабильная ситуация, то он в «Спартаке», то он в «Зените», тем более он один из лидеров клуба. Мне кажется, это не очень правильно, когда один из лидеров себя так ведёт. Ведь это разрушает команду изнутри. Однако, с другой стороны, Соболев может молчать, но выходить на поле и забивать решающие мячи за «Спартак», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Если Семаку нужен игрок типа Соболева — он будет в «Зените». Накоротке с Аршавиным
Эксклюзив
«Если Семаку нужен игрок типа Соболева — он будет в «Зените». Накоротке с Аршавиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android