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Красножан рассказал об изменениях в женской сборной России после первого матча с КНДР

Красножан рассказал об изменениях в женской сборной России после первого матча с КНДР
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о втором товарищеском матче с КНДР (0:3). В первой встрече россиянки проиграли со счётом 0:3.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Россия (ж)
Окончен
0 : 0
КНДР (ж)

«Во втором матче мы сыграли практически без атаки, в низком блоке. Соперник создавал остроту, особенно в конце встречи, но не имел таких голевых моментов, которые были три дня назад. Девочки вышли и перебороли то состояние, которое было. А было оно ужасным. Это было действительно серьёзное испытание, поэтому футболисткам надо отдать должное. Сыграли дисциплинированно, организованно и строго. Важно, что не пропустили, а впереди пока ничего не получилось. Это произошло в играх с соперником, который нас превосходит. В матчах с равными командами у нас созидательная игра проглядывается.

Во-первых, мы разобрали ошибки. Второе – исправили их на поле. С кем-то чуть пожёстче поговорили, кого-то, наоборот, успокоили. Обычная тренерская работа, которая должна быть. Но это не мы такие молодцы, здесь молодцы – девочки. Они нас услышали и поспособствовали тому, чтобы это влияние было не пустым», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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