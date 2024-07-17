В МЧС Краснодарского края сообщили о ликвидации пожара возле стадиона ФК «Краснодар»

Пожар, произошедший в парке возле стадиона ФК «Краснодар», был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края в официальном телеграм-канале.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 — ликвидировать», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре в парке Галицкого: после того как загорелось здание энергоцентра, случился пожар примерно в 100 метрах от стадиона ФК «Краснодар».

«Краснодар» первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги проведёт на выезде. Команда Мурада Мусаева в 1-м туре чемпионата России сыграет с «Ахматом» в Грозном. Матч состоится в воскресенье, 21 июля. Первый домашний матч нового сезона «быки» проведут 28 июля. Соперником будет махачкалинское «Динамо».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Ранее команды сыграли за Суперкубок России. «Зенит» одержал победу со счётом 4:2.