Гранат: «Динамо» — фаворит в матче с «Факелом», но у динамовцев нехватка футболистов

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо» М — «Факел».

«Конечно, на бумаге «Динамо» является фаворитом в матче с «Факелом». Но с учётом нехватки футболистов у «Динамо»… Не все игроки вернулись в команду, а если вернулись, то непонятно, в каком они находятся состоянии. Если «Динамо» будет играть на победу, то она будет достигнута очень лёгкой ценой, но клубу будет очень тяжело», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча 1-го тура нового сезона РПЛ между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» состоится 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 мск.