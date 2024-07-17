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Гранат: «Динамо» — фаворит в матче с «Факелом», но у динамовцев нехватка футболистов

Гранат: «Динамо» — фаворит в матче с «Факелом», но у динамовцев нехватка футболистов
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо» М — «Факел».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, на бумаге «Динамо» является фаворитом в матче с «Факелом». Но с учётом нехватки футболистов у «Динамо»… Не все игроки вернулись в команду, а если вернулись, то непонятно, в каком они находятся состоянии. Если «Динамо» будет играть на победу, то она будет достигнута очень лёгкой ценой, но клубу будет очень тяжело», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча 1-го тура нового сезона РПЛ между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» состоится 20 июля. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 мск.

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