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Заместитель гендиректора «Сочи»: Морено — сильный специалист, не увидел у него слабых мест

Заместитель гендиректора «Сочи»: Морено — сильный специалист, не увидел у него слабых мест
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Заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов оценил работу испанского специалиста Роберта Морено на посту главного тренера команды.

«У меня только положительные впечатления от работы с Морено. Это самый сильный специалист, с которым я работал. Не увидел у него слабых мест. Мы ему доверились и будем поддерживать до конца. Надеемся, что он сможет развить футболистов так, что его футбол начнёт приносить результат», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 46-летний Роберт Морено был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период под его руководством «Сочи» провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза победил, семь раз сыграл вничью и четыре раза уступил. По итогам сезона-2023/2024 «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу. 27 мая «Сочи» объявил о подписании нового, трёхлетнего контракта с Робертом Морено.

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Сочи» Роберта Морено уступил «Уралу» (0:2). В следующем туре команда 20 июля примет на своём поле калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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