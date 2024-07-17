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«Алавес» проявляет интерес к российскому хавбеку ПАОКа Магомеду Оздоеву

«Алавес» проявляет интерес к российскому хавбеку ПАОКа Магомеду Оздоеву
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Испанский «Алавес» проявляет интерес к 31-летнему российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву, который выступает за греческий ПАОК. Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, в ПАОК Оздоев перешёл из турецкого «Фатих Карагюмрюк» прошлым летом. В минувшем сезоне Магомед принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Ранее в своей карьере Оздоев выступал за такие команды, как «Зенит», «Терек» (сейчас — «Ахмат»), «Рубин» и «Локомотив».

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