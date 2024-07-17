Евгений Коноплянка объявил о завершении игровой карьеры

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Евгений – третий бомбардир в истории сборной, на счету нападающего 21 гол в 87 матчах.

Желаем Евгению успехов и вдохновения во всех дальнейших планах и начинаниях!» — написано в заявлении ассоциации.

Последним клубом 34-летнего Евгения Коноплянки был румынский ЧФР, который он покинул в январе 2024 года. Ранее он выступал в таких клубах, как украинский «Днепр», испанская «Севилья», немецкий «Шальке», украинский «Шахтёр» и польская «Краковия».

Евгений Коноплянка вызывался в сборные Украины разных возрастов, в том числе и в основную национальную команду до 2023 года.