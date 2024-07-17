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В «Сочи» рассказали, кого планируют продать в летнее трансферное окно

В «Сочи» рассказали, кого планируют продать в летнее трансферное окно
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Заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, какие трансферы на выход могут состояться в летнее окно.

«У нас есть футболисты, которых мы хотим продать: Ванья Дркушич, который успешно выступил на Евро, и левый защитник Яхья. Яхья очень хочет перейти в египетский «Аль-Ахли». Клуб на меня не выходит, но каждый день мне пишут египетские журналисты и спрашивают, состоится ли переход», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице и вылетел в Мелбет Первую лигу. Клуб стартовал в новом сезоне Первой лиги с поражения от екатеринбургского «Урала». Сочинцы уступили на выезде со счётом 0:2.

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