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Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Зенит» не кажется непобедимым

Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Зенит» не кажется непобедимым
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу победы санкт-петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«У них, как пишут, будут изменения в составе. Поэтому посмотрим, как и что. То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2023 года по 24 мая 2024-го.

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