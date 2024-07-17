Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Зенит» не кажется непобедимым

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу победы санкт-петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

«У них, как пишут, будут изменения в составе. Поэтому посмотрим, как и что. То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2023 года по 24 мая 2024-го.