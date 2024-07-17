Тьяго Алькантара вошёл в тренерский штаб «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара присоединился к тренерскому штабу клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

«Недавно завершив свою игровую карьеру в возрасте 33 лет, Тьяго Алькантара собирается провести ближайшие недели в составе команды Ханса Флика, чтобы набраться опыта в качестве тренера. Ожидается, что бывший игрок останется в основной команде на всё лето и, следовательно, отправится в турне по США», — написано в заявлении испанского клуба.

Экс-полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года. Его последним клубом стал английский «Ливерпуль», кроме этого, он выступал за мюнхенскую «Баварию» в период с 2013 по 2020 год.