В «Сочи» рассказали о проблемах с поведением защитника Аттийят-аллаха

Заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, что марокканский защитник команды Яхья Аттийят-аллах не прибыл в расположение клуба после начала нового сезона Первой лиги.

«Яхья не приехал на сбор, прислал справку, что он заболел ковидом. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату, поэтому он выздоровел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом». Оказалось, что он в Стамбуле. Вчера мне пришлось выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

29-летний футболист перешёл в российский клуб в феврале 2024 года из марокканского «Видада». За этот период Аттийят-аллах принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. В общей сложности защитник провёл на поле 589 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.