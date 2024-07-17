Агент Дркушича отреагировал на новость, что «Севилья» ведёт переговоры по защитнику

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, отреагировал на новость, что «Севилья» ведёт переговоры по футболисту.

«Не хочу распространяться о названиях клубов. Но могу сказать, что у нас есть несколько серьёзных предложений», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

Футболист также выступал в составе сборной Словении на чемпионате Европы 2024 года в Германии.