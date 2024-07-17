БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дркушича отреагировал на новость, что «Севилья» ведёт переговоры по защитнику

Агент Дркушича отреагировал на новость, что «Севилья» ведёт переговоры по защитнику
Аудио-версия:
Комментарии

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, отреагировал на новость, что «Севилья» ведёт переговоры по футболисту.

«Не хочу распространяться о названиях клубов. Но могу сказать, что у нас есть несколько серьёзных предложений», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

Футболист также выступал в составе сборной Словении на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Севилья» ведёт переговоры с «Сочи» по трансферу Дркушича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android