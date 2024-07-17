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Нигматуллин: «Акрон» вышел в РПЛ не для того, чтобы сразу вылететь, они готовят бой «Локо»

Нигматуллин: «Акрон» вышел в РПЛ не для того, чтобы сразу вылететь, они готовят бой «Локо»
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Акрон». Встреча состоится 20 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С нетерпением жду начало нового сезона Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре «Локомотив» принимает «Акрон». Но тольяттинцы достаточно самолюбивые ребята, которые своим трудом достигли больших успехов. Уверен, что «Акрон» вышел в РПЛ не для того, чтобы из неё сразу вылететь. Поэтому они готовят серьёзный бой «Локомотиву», потому что дебют в РПЛ — это всегда серьёзно.

Что касается «Локомотива», то непонятно, чего ожидать от этой команды. У клуба были серьёзные потери лучших футболистов, в первую очередь Глушенкова и Миранчука. Но команда не должна так резко сбавлять при потере двух ключевых игроков. Поэтому интересно, что «Локомотив» противопоставит «Акрону». Предположу, что матч будет нервным и в этой игре мы увидим ничью», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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