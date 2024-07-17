Нигматуллин: «Акрон» вышел в РПЛ не для того, чтобы сразу вылететь, они готовят бой «Локо»

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Акрон». Встреча состоится 20 июля.

«С нетерпением жду начало нового сезона Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре «Локомотив» принимает «Акрон». Но тольяттинцы достаточно самолюбивые ребята, которые своим трудом достигли больших успехов. Уверен, что «Акрон» вышел в РПЛ не для того, чтобы из неё сразу вылететь. Поэтому они готовят серьёзный бой «Локомотиву», потому что дебют в РПЛ — это всегда серьёзно.

Что касается «Локомотива», то непонятно, чего ожидать от этой команды. У клуба были серьёзные потери лучших футболистов, в первую очередь Глушенкова и Миранчука. Но команда не должна так резко сбавлять при потере двух ключевых игроков. Поэтому интересно, что «Локомотив» противопоставит «Акрону». Предположу, что матч будет нервным и в этой игре мы увидим ничью», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.