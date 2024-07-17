Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по «Челси» за расистскую кричалку

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по лондонскому клубу за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции. Об этом сообщает британское онлайн-издание The Telegraph.

По информации источника, полузащитник попросил прощения у партнёров по «Челси», разослав сообщение. Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Сообщалось, что французские игроки «Челси» были очень возмущены поведением партнёра по команде. Клуб начал расследование, Энцо принёс публичные извинения.