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Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по «Челси» за расистскую кричалку

Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по «Челси» за расистскую кричалку
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Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по лондонскому клубу за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции. Об этом сообщает британское онлайн-издание The Telegraph.

По информации источника, полузащитник попросил прощения у партнёров по «Челси», разослав сообщение. Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Сообщалось, что французские игроки «Челси» были очень возмущены поведением партнёра по команде. Клуб начал расследование, Энцо принёс публичные извинения.

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