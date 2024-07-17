Байдачный: у «Зенита» по всем показателям лучшие шансы на чемпионство в РПЛ

Российский тренер Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Конечно, у «Зенита» по всем показателям лучшие шансы на чемпионство в РПЛ. Но самое главное, чтобы у «Зенита» не было усталости от побед, потому что такое тоже бывает. Однако я думаю, что другие команды тоже будут бороться и находиться вверху», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующим победителем РПЛ является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.