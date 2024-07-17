Марцел Личка: «Динамо» было бы неплохо получить ещё одного центрального защитника

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о дефиците центральных защитников в команде перед началом нового сезона РПЛ.

«Честно скажу, в текущей ситуации, наверное, было бы неплохо получить ещё одного центрального защитника. Но трансферы — это решения клуба, и сейчас мы работаем в том составе, который у нас есть. Маричал находился в сборной Уругвая, а Роби Фернандес, к сожалению, получил травму. Так что у нас остался Милан Майсторович, плюс ещё один молодой игрок, Лепский», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Предстоящий сезон РПЛ «Динамо» начнёт матчем с «Факелом» на своём поле. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 мск.

Минувший сезон чемпионата России московский клуб завершил на третьем месте.