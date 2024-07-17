Владимир Гранат: у «Зенита» юбилей, очень круто сделать требл во второй год подряд

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мне кажется, в предстоящем сезоне будет тяжело навязать борьбу «Зениту». Поэтому вся борьба развернётся за вторые-третьи места, потому что ЦСКА укрепился, «Ростов» стал более опытным, а также «Краснодар», «Спартак» и «Динамо» будут биться за попадание в тройку. Борьба за серебро и бронзу будет более ожесточённой, чем за первое место. При этом не факт, что остальным командам будет проще выиграть Кубок России, чем РПЛ. Потому что у «Зенита» юбилей, поэтому очень круто сделать требл во второй год подряд», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующим победителем РПЛ является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2023 года по 24 мая 2024-го.