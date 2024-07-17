Денис Глушаков: пока колени не сотрутся, буду играть в футбол

37-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что готов играть в футбол на профессиональном уровне ещё много лет.

— На что способен Глушаков в 37 лет?

— Я вообще не обращаю на это внимания. Люди играют на чемпионате Европы и в 39, и в 41. Для меня возраст не помеха. Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол. Люблю своё дело, а кому‑то что‑то доказывать и говорить на непонятные темы мне неинтересно. Буду выходить на футбольное поле, выкладываться, а там уже результат увидите, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, 37-летний Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.