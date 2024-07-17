«Добились достойного результата с 10-й сборной». Мягкова — о второй игре с КНДР

Защитница сборной России Алина Мягкова высказалась о товарищеских матчах с КНДР. В первой встрече россиянки проиграли со счётом 0:3, а во второй сыграли вничью — 0:0.

«В первом матче у соперниц были контратаки, после них кореянки три мяча и забили. Мы разобрали свои ошибки, сыграли более низко и компактно. Сегодня ничего не дали им создать – ни в позиционных, ни в быстрых атаках. Девчонки за два дня пришли в себя, коучи нам помогли. Считаю, что добились достойного результата с 10-й по рейтингу сборной.

Большое спасибо болельщикам за то, что пришли. Нам всегда очень приятно. Отмечу, что много пришло болельщиков «Спартака» – моей команды, спасибо им за то, что приходят и на сборную. Конечно, хочется, чтобы на трибунах вообще не было свободных мест, но, думаю, всё впереди», — приводит слова Мягковой официальный сайт РФС.